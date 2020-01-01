Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Почему Настя Каменских не носит обручальное кольцо

Комментариев: 0
Певица приняла участие в шоу Нового канала "СуперИнтуиция" и раскрыла неожиданный факт о себе на съемках проекта.
Почему Настя Каменских не носит обручальное кольцо
Почему Настя Каменских не носит обручальное кольцо
Пресс-служба

Читай также: Что посмотреть на карантине: ТОП-5 фильмов от Сергея Притулы

Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу почти год назад. Через пару месяцев певицу стали замечать без обручального кольца, из-за чего в сети поползли слухи о расставании знаменитой парочки. Однако соцсети любят все преувеличивать и делать выводы лишь по нескольким фото. На съемках шоу «СуперИнтуиция» Настя наконец-то рассказала, почему она редко носит обручалку.

Почему Настя Каменских не носит обручальное кольцо
Почему Настя Каменских не носит обручальное кольцо
Пресс-служба

– Обычно я не ношу кольца, даже обручальное, – откровенничает артистка. – Потому что были случаи, когда на концерте наклоняешься, стоя на сцене, руки опускаешь в толпу, здороваешься. А потом достаешь их – а колец уже нет!

Этот неприятный факт раскрылся, когда Насте нужно было отгадать незнакомца, спрятанного в ящике с отверстиями. По правилам шоу, звездам нужно засунуть руку в ящик и нащупать подсказку, чтобы угадать категорию стоящего там человека. Перед этим Настя сняла свое кольцо, так как это, к сожалению, уже стало для нее привычкой.

«СуперИнтуиция» – каждую среду в 19:00 на Новом канале.

Ранее мы писали, что Каменских и Потап показали архивный снимок. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Настя Каменских
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь