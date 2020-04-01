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Буратино и Мальвина: Потап с Каменских развеселили Сеть архивным снимком

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Артисты поздравили подписчиков в Днем юмора и пожелали "сохранять улыбку".

Буратино и Мальвина: Потап с Каменских развеселили Сеть архивным снимком
Буратино и Мальвина: Потап с Каменских развеселили Сеть архивным снимком
instagram.com/realpotap

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Одна из самых ярких пар украинского шоу-биза певица Настя Каменских и продюсер, рэпер Алексей Потапенко (Потап), повеселили поклонников в День смеха. В Инстаграм Потап добавил архивный снимок с супругой, сделанный в период дуэта “Потап и Настя“.

Рэпер позирует в образе сказочного героя Буратино в белой блузе с красной накидкой и разноцветной шапке с китицей. Каменских на фото изображает Мальвину в бело-голубом наряде и с голубыми волосами. На шее у Насти - цепь в виде поводка, а в руках - монета, которую она пробует на зуб. На фото видно, что Каменских была тогда значительно полнее, чем сейчас.

В подписи Потап пожелал подписчикам всегда оставаться на позитиве.

Keep your Smile On! ( Продолжай улыбаться)😁 #aprilfools, - подписал фото рэпер.

Буратино и Мальвина: Потап с Каменских развеселили Сеть архивным снимком
Буратино и Мальвина: Потап с Каменских развеселили Сеть архивным снимком
instagram.com/realpotap

В комментариях фолловеры отметили, что их очень повеселил снимок, а также процитировали ранние песни артистов, взгрустнув о том, что дуэт "Потап и Настя" остается "на паузе".

Ранее мы писали, что настя Каменских засветила идеальную фигуру на фото.

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Теги: 1 апреля, Потап, Настя Каменских, Буратино
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Источник: IVONА bigmir)net

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