Буратино и Мальвина: Потап с Каменских развеселили Сеть архивным снимком

Одна из самых ярких пар украинского шоу-биза певица Настя Каменских и продюсер, рэпер Алексей Потапенко (Потап), повеселили поклонников в День смеха. В Инстаграм Потап добавил архивный снимок с супругой, сделанный в период дуэта “Потап и Настя“.

Рэпер позирует в образе сказочного героя Буратино в белой блузе с красной накидкой и разноцветной шапке с китицей. Каменских на фото изображает Мальвину в бело-голубом наряде и с голубыми волосами. На шее у Насти - цепь в виде поводка, а в руках - монета, которую она пробует на зуб. На фото видно, что Каменских была тогда значительно полнее, чем сейчас.

В подписи Потап пожелал подписчикам всегда оставаться на позитиве.

Keep your Smile On! ( Продолжай улыбаться)😁 #aprilfools, - подписал фото рэпер.