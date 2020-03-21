Супермодель выставила горячие кадры и станцевала танец в самоизоляции .

Ходит дома нагишом: Эмили Ратаковски показала свой look в карантин instagram.com/emrata

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Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая обожает эпатировать публику, выставляя откровенные фото, не изменяет своим правилам и в карантине. На днях знаменитость поделилась в Инстаграм горячим кадром, на котором позирует топлес, прикрыв грудь руками и дерзко глядя в объектив. Волосы Эмили завиты в мягкие локоны, а на лице - легкий макияж.

Ходит дома нагишом: Эмили Ратаковски показала свой look в карантин instagram.com/emrata

А незадолго до этого неугомонная Ратаковски призвала своих подписчиков сидеть дома во время карантина. В Tik Tok модель записала видео, на котором танцует, изображая свои главные занятия во время самоизоляции - особенно забавно у девушки вышел жест “пью“.

Мой день в Тик Ток. Оставайтесь внутри плз. #insideinamorata, - написала красотка.

Однако, похоже, что Эмили перечислила не все свои занятия на карантине - например, она не упомянула о том. что ходит по дому голышом. А вот в Инста-сториз красотка показала очень горячий кадр, на котором лежит на постели без трусиков, прикрыв пикантное место только плошкой с соусом.

Немножко шмекси-контента, — подписала публикацию модель.

Ходит дома нагишом: Эмили Ратаковски показала свой look в карантин instagram.com/emrata

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски шокировала сеть неаккуратными подмышками.

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