Елена-Кристина Лебедь рассказала, почему не ест мясо

Ведущая Нового канала рассказала, что стало для нее причиной отказа от мяса.

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Международный день без мяса многие страны отмечали 20 марта. И это не просто разгрузочный день, как многие могут подумать. Это день защиты природы и любви к животным. В некоторых странах даже магазины и рестораны в этот день отказываются от продажи мяса. А активисты пропагандируют веганство и идеи защиты окружающей среды. В Украине это движение тоже набирает обороты. К примеру, ведущая программы «Аферисты в сетях» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь рассказывает, что она отказалась от мяса пять лет назад.

– Оказалось, что мой организм умнее, чем мозг, – с улыбкой говорит Елена-Кристина. – Он мне всячески давал понять, что противоестественно есть «трупики» животных. После мяса, даже маленького кусочка, всегда чувствовала дискомфорт. Его потребление приносило только тяжесть в животе и повышенную нервозность. Потом я стала гуглить – и нашла ответы на свои вопросы, почему мясо – это табу для человека, который ценит свою жизнь. И, наконец, мозг догнал организм в понимании этого. А то все тупил и тупил (смеется). На самом деле, мясо – это продукт СТАРЕНИЯ. По сути, это переваренный трупный ЯД. Просто человек себя обманывает тем, что трупики прожаривает и присыпает солью и перцем. Сколько бы вы его ни перчили – есть это все равно противоестественно.

ЕЕлена-Кристина Лебедь рассказала, почему не ест мясо Пресс-служба

– Вот смотрю я на друзей, которые трескают шашлык, и вижу истерзанное живое существо, – рассказывает Елена-Кристина. – Это как есть чей-то открытый перелом ноги – именно так до приготовления выглядит мясо, между прочим. Я вас шокировала? А вы сравните картинки в гугле – и удивитесь сходству, один в один. Но это не значит, что я кого-то осуждаю! У каждого свой выбор, свой организм, своя жизнь, и пусть он проживает ее так, как хочет (улыбается). Кстати, мясо ничем не заменяю. Зато любая «трава», орехи, фрукты – идут на ура. В любом количестве. И от этого мой организм «летает».

Ведущая признается, что за все это время ей никогда не хотелось мяса.

Елена-Кристина рассказывает, что ей часто говорят: «отсутствие мяса в организме может привести к выпадению волос».

– Я им отвечаю, что короткая стрижка у меня не из-за этого, – говорит ведущая. – А потому, что легкая пища дает легкость всему организму. А когда ты летаешь – длинные волосы щекочут носик (улыбается).

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