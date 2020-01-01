Очень скучаю: Брежнева показала эффектные кадры, снятые в Милане
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Певица Вера Брежнева, которая живет и выступает в РФ, поделилась кадрами необычной фотосессии, сделанной в Милане, который сильно пострадал из-за эпидемии коронавируса. Снимки звезда выставила в Инстаграм и написала трогательный пост, о том, что еще в конце января в Италии все было в порядке.
В кадре Брежнева позирует около старинной скульптуры, на крыше авто, и даже, вися на тренировочных кольцах.
Ещё совсем недавно, в конце января в Италии под Миланом снимали на плёнку с @goshapavlenko потрясающий мартовский номер @lofficielukraine 🤍
А сегодня все границы закрыты, очень скучаю по своим друзьям из разных стран и виртуально обнимаю 🥰
Какое фото больше всего понравилось? - написала Вера.
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