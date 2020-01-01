Вера Брежнева показала редкие фото со старшей дочерью Соней
Бывшая участница группы “ВИА Гра“, украинская певица Вера Брежнева похвасталась в Сети радостной новостью. Артистка впервые за долгое время встретилась со своей старшей дочерью Соней Киперман, которая сейчас учится в США.
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На своей странице в Инстаграм Вера опубликовала несколько снимков с 18-летней Соней с прогулки по Лос-Анджелесу. В описанию к кадрам Брежнева рассказала, что прилетела в Америку в рамках своего гастрольного тура.
“Прилететь на несколько часов в ЛА, успеть дать концерт и увидеть свою любимую красавицу! Как всегда мало времени... До скорой новой встречи, Город Ангелов и Мой Прекрасный Ангелочек“, - подписала фото певица.
Напомним, ранее дочка Брежневой показала, как проводит время с любимым.
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