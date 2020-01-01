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Вера Брежнева показала редкие фото со старшей дочерью Соней

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Вера Брежнева вместе с Соней Киперман прогулялась по Лос-Анджелесу.
Вера Брежнева показала редкие фото со старшей дочерью Соней
Вера Брежнева показала редкие фото со старшей дочерью Соней
instagram.com/ververa

Бывшая участница группы “ВИА Гра“, украинская певица Вера Брежнева похвасталась в Сети радостной новостью. Артистка впервые за долгое время встретилась со своей старшей дочерью Соней Киперман, которая сейчас учится в США.

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На своей странице в Инстаграм Вера опубликовала несколько снимков с 18-летней Соней с прогулки по Лос-Анджелесу. В описанию к кадрам Брежнева рассказала, что прилетела в Америку в рамках своего гастрольного тура.

“Прилететь на несколько часов в ЛА, успеть дать концерт и увидеть свою любимую красавицу! Как всегда мало времени... До скорой новой встречи, Город Ангелов и Мой Прекрасный Ангелочек“, - подписала фото певица.

Вера Брежнева со старшей дочерью Соней
Вера Брежнева со старшей дочерью Соней
Скриншот

Соня Киперман
Соня Киперман
Скриншот

Соня Киперман
Соня Киперман
Скриншот

Инстаграм Веры Брежневой
Инстаграм Веры Брежневой
Скриншот

Инстаграм Веры Брежневой
Инстаграм Веры Брежневой
Скриншот

Напомним, ранее дочка Брежневой показала, как проводит время с любимым.

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Теги: Вера Брежнева, Соня Киперман
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Источник: Ivоna bigmir)net

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