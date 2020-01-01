Честное признание педагогов Школы леди о провокациях на проекте.

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У каждой участницы реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» есть проблемы с алкоголем. Если девушки пьют, то до поросячьего визга. Это показала и пятая неделя проекта, когда «пацанки» провалили последнее испытание. По задумке, они должны были пройти своеобразную «полосу препятствий» из жизни современной женщины. Но найденные шампанское, пиво и коньяк сломали все планы.

– Конечно, алкоголь – это провокация от нас, – призналась директор Школы леди Татьяна Мокриди. – На пятой неделе девушки уже должны уметь выстоять перед соблазном выпить.

Від пацанки до панянки: зачем участницам подбрасывают алкоголь на проекте Пресс-служба

– В реальной жизни никто не будет прятать от них алкоголь, – говорит первый заместитель директора Школы леди Катерина Виноградова. – Крепкие напитки доступны везде и всегда. Также найдутся «друзья», которые предложат выпить. Просто изолировать учениц от алкоголя – не выход. Мы хотим, чтобы девушки сознательно могли не поддаваться этому соблазну или хотя бы научились ограничиваться одним бокалом легкого вина.

Но они не устояли. Поведение «пацанок» огорчило педагогов настолько, что те не захотели больше их видеть. Но почему, зная о проблемах с алкоголем у девушек, педагоги специально дают им спиртное?

Научатся ли «пацанки» сдерживать себя и не напиваться – смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

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