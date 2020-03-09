На четвертой неделе из реалити Нового канала добровольно ушла Сабина Шейко.

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20-летняя «пацанка» из Харьковской области спровоцировала вокруг себя множество интриг. Сначала она утверждала, что является бойцом без правил, и неоднократно видела, как умирают люди. Но впоследствии выяснилось, что ее бойцовские навыки непрофессиональные, и вообще она многое скрывает.



Від пацанки до панянки: кто покинул реалити в четвертом выпуске? пресс-служба

Ложь Сабины Шейко настроила других участниц «Від пацанки до панянки» против нее, особенно Юлию Чигринец. На четвертой неделе последняя только и делала, что цеплялась к Сабине, и несколько раз даже ее ударила. За это стала худшей ученицей недели. Но именно #Бандитку захотела спасти Сабина, и решила добровольно покинуть проект.

– Мне не безразличен этот человек, – заявила уже бывшая участница «Від пацанки до панянки». – И я решила дать ей шанс. Надеюсь, потом, когда она будет смотреть выпуски, поймет свои ошибки. Поймет, что нельзя отталкивать людей, которым она хоть немного дорога. Я желаю Юлии счастья и победы.

Від пацанки до панянки: кто покинул реалити в четвертом выпуске? пресс-служба

– Она приняла неправильное решение, о чем потом сильно пожалеет, – говорит героиня реалити Нового канала Виктория #Боксерша Алехина. – Сабина хотела, чтобы ее похвалили. Она не понимает, что здесь всем все равно. Каждая думает только о себе.

– Это бессмысленно, что Сабина ушла вместо меня, – убеждена Юлия #Бандитка Чигринец. – Она это сделала, потому что в Школе леди с ней никто не общался, кроме Алехиной.

Такого благородства другие «пацанки» не оценили, по-своему истолковав решение Сабины.

Удастся ли Сабине Шейко самостоятельно наладить свою жизнь, узнаете в конце проекта. А новые выпуски реалити «Від пацанки до панянки» – по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

Ранее мы писали, что Юлия Чигринец показала детские фото.