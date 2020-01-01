Новый выпуск программы выйдет в эфир сегодня, 9 марта, в 19.00 на Новом канале .

Рождение #Бандитки: Юля Чигринец показала архивные детские фото пресс-служба

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Самая боевая участница реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» вспомнила, как из милой девочки-отличницы превратилась в #Бандитку

Юлия #Бандитка Чигринец пришла на проект «Від пацанки до панянки», что побороть свою агрессию и научиться общаться с людьми не только на языке силы. Но пока ей это не удается…

Рождение #Бандитки: Юля Чигринец показала архивные детские фото пресс-служба

Так, на прошлой неделе #Бандитка вместе с Викой Алехиной и Женей Мазур заставили Владу Роговенко покинуть проект. А позже она едва не довела Сабину Шейко до истерики, выпытывая, какие секреты о прошлом девушка скрывает от команды «Від пацанки до панянки».

Рождение #Бандитки: Юля Чигринец показала архивные детские фото пресс-служба

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Однако Юля Чигринец не всегда была боевой и агрессивной. Стать такой ее заставили непонимание и жестокость семьи. О том, как из милой девчушки она превращалась в #Бандитку, Юля рассказала на личной странице в Instagram. Свой пост «пацанка» дополнила архивными детскими фото, на них ей всего 9 лет.

Рождение #Бандитки: Юля Чигринец показала архивные детские фото пресс-служба

Пришла пора показать вам детские архивы, – написала участница реалити Нового канала «Від пацанки до панянки». – Фоток у меня немного, но все они гениальны. Тут мне 9 лет. И из милого ребёнка и отличницы я превратилась в Бандитку. Гуляла со своей «пацанской» бандой, закидывала старшеклассников яблоками, угрожала учителям и уже тогда придумывала шуточки. А ещё я обожала примерять головные уборы, даже если это была обычная тыква. Стиль – мое второе имя. В общем, желание почудить у меня в крови.

Рождение #Бандитки: Юля Чигринец показала архивные детские фото пресс-служба

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