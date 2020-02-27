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Регина Тодоренко умилила Сеть новым фото с ребенком

Комментариев: 7
Телеведущая рассказала, что проведет программу о детях вместе с доктором Комаровским.

Регина Тодоренко умилила Сеть новым фото с ребенком
Регина Тодоренко умилила Сеть новым фото с ребенком
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная телеведущая и блогер Регина Тодоренко очаровала Сеть новым фото с годовалым сыном. Снимок с Майклом ведущая выставила в Инстаграм. В кадре они с малышом позируют в детском паровозике - и Регина, и Майкл одеты в теплые куртки и шапки. В описании Регина поделилась, что будет участвовать в программе о детях с популярным в Сети и других медиа доктором Комаровским.

С тех пор, как появилось шоу Регина+1 мне часто пишут молодые мамы и спрашивают нужно ли делать ребенку прививки, как и чем лечить, как воспитывать и тд. Я пока еще сама начинающая мать, поэтому мы решили вместе с @doctor_komarovskiy доктором Комаровским, самым известным детским врачом на территории СНГ, провести совместный прямой эфир и попробовать ответить не только не эти вопросы, но и поговорить о семье, детях, да и просто о жизни! 

Оставляйте свои вопросы прямо под этим постом и 28 февраля в 14:00 по Киеву, 15:00 по Москве подключайтесь к нашему совместному прямому эфиру! 😘 - написала Тодоренко. 

Регина Тодоренко умилила Сеть новым фото с ребенком
Регина Тодоренко умилила Сеть новым фото с ребенком
instagram.com/reginatodorenko

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко показала новое фото с мужем.

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Теги: Регина Тодоренко, дети звезд, доктор Комаровский
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (7)
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navigator2    27.02.2020, 16:22
Оценка:  0
navigator2
це бид-ло з кац-апстана мене вже зАЄ,,,ЛО!
pусский  (аноним)  27.02.2020, 16:15
Оценка:  0
pусский
Хорошо в России быть звездой, любого врача СНГ можно вызвать на ковер и согласовать общую передачу! А как быть звездой в Украине или Молдавии - там нацики с автоматами сами явятся в дом, и нет на них Путина... В общем, молодец Регина!
гость  (аноним)  27.02.2020, 15:55
Оценка:  0
гость
БМ! Вместо того, чтобы пропагандировать идеи скорейшего разрыва всех отношений, связей, контактов с московитскими выблядками, выгоните какую-то куйню! Как будто не было голодоморов, ГУЛАГов, ассимиляций, этноцидов, не было Крыма, 14000 убитых
гость  (аноним)  27.02.2020, 15:48
Оценка:  +1
гость
Бигмир, можно постараться, чтоб это конское eбало реже мелькало в новостях.
гость  (аноним)  27.02.2020, 15:40
Оценка:  +2
гость
Эта Тодоренко где проживает? На кацапстане?
Дык, какого хера нам втирают это говно?
Насрать на кацапстан! Насрать на Тодоренко
гость  (аноним)  27.02.2020, 15:37
Оценка:  0
гость
НАМЕДНИ, В СЛАВНОМ ГОРОДЕ ЛЬВОВЕ, НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ВР, ВЫГНАЛИ В ШЕЮ ПРОКАЦАПСКУЮ ТВАРЬ ОТ ОПЗЖ КОРОЛЕВСКУЮ! ЖАЛЬ, ЧТО НЕ ЗАЕХАЛИ ЕЙ ПО ЕБ..ЛУ!
гость  (аноним)  27.02.2020, 15:36
Оценка:  0
гость
то есть от наркомана рожать -ок, а как программа, так с доктором?
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