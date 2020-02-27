Телеведущая рассказала, что проведет программу о детях вместе с доктором Комаровским.

Регина Тодоренко умилила Сеть новым фото с ребенком instagram.com/reginatodorenko

Читай также: “Классная пара“: Регина Тодоренко показала новое фото с мужем

Популярная телеведущая и блогер Регина Тодоренко очаровала Сеть новым фото с годовалым сыном. Снимок с Майклом ведущая выставила в Инстаграм. В кадре они с малышом позируют в детском паровозике - и Регина, и Майкл одеты в теплые куртки и шапки. В описании Регина поделилась, что будет участвовать в программе о детях с популярным в Сети и других медиа доктором Комаровским.

С тех пор, как появилось шоу Регина+1 мне часто пишут молодые мамы и спрашивают нужно ли делать ребенку прививки, как и чем лечить, как воспитывать и тд. Я пока еще сама начинающая мать, поэтому мы решили вместе с @doctor_komarovskiy доктором Комаровским, самым известным детским врачом на территории СНГ, провести совместный прямой эфир и попробовать ответить не только не эти вопросы, но и поговорить о семье, детях, да и просто о жизни!



Оставляйте свои вопросы прямо под этим постом и 28 февраля в 14:00 по Киеву, 15:00 по Москве подключайтесь к нашему совместному прямому эфиру! 😘 - написала Тодоренко.

Регина Тодоренко умилила Сеть новым фото с ребенком instagram.com/reginatodorenko

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко показала новое фото с мужем.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.