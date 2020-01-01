Вера Кекелия поделилась радостью с подписчиками и поблагодарила своего супруга.

Беременна первенцем: Звезда "Женского квартала" выставила стильные фото с животиком instagram.com/kekeliavera

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Звезда “Женского квартала“ 33-летняя Вера Кекелия беременна первенцем. Об этом артистка сообщила в своем Инстаграм, добавив эффектные фото “с животиком“. Вера позирует в легкой полупрозрачной накидке бледно-травянистого цвета - на нескольких фото она частично прячется за матовым стеклом. В центре внимания оказывается округлый животик Веры. В подписи к фото звезда поблагодарила своего мужа певца Романа Дуду за такое невероятное счастье.

Самое прекрасное, что с нами @romandudaofficial могло случиться;) Спасибо🕊

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨, - написала Вера.

Беременна первенцем: Звезда "Женского квартала" выставила стильные фото с животиком instagram.com/kekeliavera

Беременна первенцем: Звезда "Женского квартала" выставила стильные фото с животиком instagram.com/kekeliavera

Беременна первенцем: Звезда "Женского квартала" выставила стильные фото с животиком instagram.com/kekeliavera

Ранее мы писали, что Вера Кекелия показала романтические фото с мужем.

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