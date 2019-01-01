Звезда "Женского квартала" Вера Кекелия показала романтическое фото с мужем

Вера Кекелия и Роман Дуда очаровали Сеть новым совместным снимком.

Украинская исполнительница и актриса юмористического шоу “Женский квартал“ Вера Кекелия порадовала поклонников новым семейным снимком. Артистка показала в соцсети романтическое фото с мужем, певцом Романом Дудой.

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Так, на официальной странице Веры в Instagram появился черно-белый кадр, где она и ее супруг позируют за столом с бокалами вина. Артистка запечатлена в черном наряде с оголенными плечами, а ее возлюбленный одет в белую рубашку и черные штаны. Влюбленные счастливо улыбаются и прижимаются друг к другу лбами.

“Признавайтесь, кто что нашёл сегодня под подушкой? Сладости? А может ключи от машины, квартиры? А что? Вдруг, Николайчик решил шикануть;) Или самые тёплые, полны любви, объятия? ;))) На сколько постарался ваш личный Николайчик в этом году?;))))“, - подписала фото Кекелия.

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Напомним, ранее Вера Кекелия взорвала Сеть снимками в образе Мадонны.

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