Умилительно: Маленькая дочь Аксельрода поддержала папу на Евровидении - видео
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Украинская продюсер, певица Елена Мозговая показала умилительное видео с 5-летней дочерью Соломией, на котором малышка поддерживает своего папу Дэвида Аксельрода перед финалом нацотбора Евровидения.
Ролик появился в Телеграм-канале телеведущей Соломии Витвицкой.
Участники волнуются и готовятся!
А болельщики болеют за любимых исполнителей!
В Davida Axelroda есть сразу две самые горячие болельщицы, - написала ведущая.
В кадре девочка улыбается на руках у мамы и говорит отцу, что он у нее самый-самый:
Папа, ты лучший, и я тебя люблю, - умилительно говорит на камеру Соломия.
Напомним, что финал нацотбора песенного конкурса Евровидение-2020 состоится завтра, 22 февраля.
Ранее мы писали, что Дэвид Аксельрод попал в скандал перед финалом нацотбора на Евровидение-2020.
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