Продюсер и жена исполнителя отметила, что хейтеры просто хотят отвлечь их с Дэвидом от подготовки к Евровидению .

Елена Мозговая эмоционально отреагировала на обвинения в адрес Дэвида Аксельрода facebook.com/olenamozgova1

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Продюсер и жена певца David Axelrod, который некогда выступал под именем Владимир Ткаченко, а на днях прошел в финал нацотбора на “Евровидение-2020“, Елена Мозговая эмоционально отреагировала на обвинения хейтеров в адрес ее супруга.

Напомним, что новый виток обсуждения артиста а Сети начался после его заявки на участие в нацотборе Евровидения. В Сети начали цитировать бывшую менеджера Аксельрода, которая заявила, что Ткаченко изменил фамилию из-за долгов. Женщина назвала Аксельрода "аферистом и лжецом".

Из-за многочисленных слухов в Сети Елена Мозговая решила написать пост, чтобы ответить хейтерам. В длинной эмоциональной публикации супруга певца отметила, что не они с Дэвидом понимают, кто и зачем портит ему репутацию и решили никак не реагировать подобные на заявления.

Те, кто думает, что сможет выбить нас из колеи, или отвлечь от подготовки к финалу своими скандалами, заказухой, желтыми статьями, своими помоями и грязным нижним очень, сука, ошиблись относительно устойчивости наших характеров и твердости наших убеждений. Мы сегодня долго думали , рассуждали, как реагировать на это все, нужно показывать решение суда по делам, которые мы выиграли еще 2012 года, нужно доказывать, что плагиата нет и вообще что с этим всем делать. и мы решили, что никак! Вот просто никак и все! Нам не в чем оправдываться или что-то доводит, - подчеркнула Мозговая.

скриншот facebook.com/olenamozgova1

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Однако, продюсер сообщила, что теперь ее юристы будут отслеживать, кто и где публикует подобные статьи, а позже Елена и Дэвид решат, есть ли основания подавать в суд .

Уже сегодня мы начинаем активную подготовку к финалу, мы прислушались к мнению членов жюри и поклонников и несколько изменим в номере, чтобы было еще лучше чем было. Шавки ругают, караван идет! Уверенно и только вперед! Спасибо еще раз всем за поддержку, она очень для нас важна! Ваши Дэвид и Елена, - завершила пост Елена.

Ранее мы писали, что Алена Мозговая побрилась наголо.

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