Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Что за фото?: Тодоренко раскритиковали за снимок в мини-бикини

Комментариев: 2
Телеведущая запостила фото в купальнике, фасон которого, по мнению подписчиков, ей не идет.

Что за фото?: Тодоренко раскритиковали за снимок в мини-бикини
Что за фото?: Тодоренко раскритиковали за снимок в мини-бикини
instagram.com/reginatodorenko

Читай также: На руках продюсера и без макияжа: Регина Тодоренко показала закулисное фото

Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко возмутила Сеть снимком в купальнике. В Инстаграм Регина выставила фото с Мальдивских островов, на котором появилась в комплекте кирпичного цвета с трусиками, открывающими большую часть бедер. Образ ведущей дополнила широкополая шляпа и пляжная сумка. В описании Регина пошутила, что все родители сделали бы ей замечание за такой наряд.

#maldives
@rafflesmaldives
Photo - @kovlyasha “До ушей нельзя было трусы натянуть», - все родители🤪, - подписала фото Регина.

Что за фото?: Тодоренко раскритиковали за снимок в мини-бикини
Что за фото?: Тодоренко раскритиковали за снимок в мини-бикини
instagram.com/reginatodorenko

Читай также: Такой сладкий: Тодоренко показала свежие фото сына с Мальдив

Подписчики Регины поддержали “самокритику“ телеведущей и оставили множество нелестных комментариев. Так, ведущую раскритиковали за фасон купальника и неровный загар.

  • До ушей нельзя было трусы натянуть?
  • Загар не ровный
  • Сколько негативных отзывов и разумеется от дам 😂 Девочки, зависть - это смертный грех.. ☝️
  • Ужасная фотка
  • Купальник не для квадратной фигуры Регины , при всем уважении🌝
  • Красотка! Только зачем так натягивать трусики???🤩, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко объяснила, почему не ездит на море с Топаловым.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Регина Тодоренко, фото в купальнике, критика
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  14.02.2020, 19:51
Оценка:  0
гость
Труселя маловаты оказались, купальник еще до родов прикупила, а так бы до ушей натянула!
pусский  (аноним)  14.02.2020, 18:05
Оценка:  0
pусский
Почему на Мальдивах?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь