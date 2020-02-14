Телеведущая запостила фото в купальнике, фасон которого, по мнению подписчиков, ей не идет.

Что за фото?: Тодоренко раскритиковали за снимок в мини-бикини instagram.com/reginatodorenko

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Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко возмутила Сеть снимком в купальнике. В Инстаграм Регина выставила фото с Мальдивских островов, на котором появилась в комплекте кирпичного цвета с трусиками, открывающими большую часть бедер. Образ ведущей дополнила широкополая шляпа и пляжная сумка. В описании Регина пошутила, что все родители сделали бы ей замечание за такой наряд.

#maldives

@rafflesmaldives

Photo - @kovlyasha “До ушей нельзя было трусы натянуть», - все родители🤪, - подписала фото Регина.

Что за фото?: Тодоренко раскритиковали за снимок в мини-бикини instagram.com/reginatodorenko

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Подписчики Регины поддержали “самокритику“ телеведущей и оставили множество нелестных комментариев. Так, ведущую раскритиковали за фасон купальника и неровный загар.

До ушей нельзя было трусы натянуть?

Загар не ровный

Сколько негативных отзывов и разумеется от дам 😂 Девочки, зависть - это смертный грех.. ☝️

Ужасная фотка

Купальник не для квадратной фигуры Регины , при всем уважении🌝

Красотка! Только зачем так натягивать трусики???🤩, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко объяснила, почему не ездит на море с Топаловым.

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