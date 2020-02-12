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Не узнать: Юсипчук показал фото с голым торсом 10-летней давности

Комментариев: 1
Телеведущий необычно анонсировал свое участие в комедии "Голая правда".

Не узнать: Юсипчук показал фото с голым торсом 10-летней давности
Не узнать: Юсипчук показал фото с голым торсом 10-летней давности
instagram.com/iusypchuk_bogdan

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Популярный телеведущий, актер, обладатель титула Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук показал пикантное архивное фото. В Инстаграм артист по случаю премьеры украинской комедии "Голая правда", в которой он сыграл, поделился снимком 10-летней давности, на котором позирует в одних расстегнутых джинсах.

На фото у Юсипчука длинные кудрявые волосы и обнаженный подкачанный торс. В посте Юсипчук вспомнил студенчество и поразмыслил о том, что никогда не стоит зазнаваться или печалиться.

ЧАВО ???? 😱
Ага, гайз ... узнали? Это я примерно 10 лет назад ...
Вчера был допремьерный показ фильма # голаправда где я сыграл одну из главных ролей 🍿
Друзья, родственники, журналисты, телеканалы, звезды, пресса, интервью, фотосеты, Селфи, автографы ... потом афтепати ... короче, все атрибуты звездной киножизни ... ⭐️🎬📸
А ночью по-приезду домой мне .... снова снилась общага ... общежитие, где я жил 5 лет ....
201 комната, потом 708 ... несколько двухэтажных кроватей ... холодильник, постоянно тек, тараканы, которые бегали повсюду, их невозможно были вывести и убить, поэтому мы просто давали им имена ... клопы, которые кусали по-ночам ... овсянка утром, иногда в обед и вечером ... хотя вру, вечером мы часто делились всем, кто что имел. Один интернет-шнур на всех, кто имел тогда любой ноутбук (WiFi не было), очереди в душ на втором этаже, потому что только там была горячая вода, и именно там 11 лет назад я познакомился со своей первой любовью.

Я брился у разбитого зеркала, а она стояла в очереди ... воспоминаний более чем достаточно ...
Они нахлынули чтобы напомнить мне откуда я начинал, кто со мной был, кто поддерживал, чтобы сравнить свою жизнь и понять, что ты меняешься, и меняется все вокруг тебя.
И как бы плохо или хорошо тебе было - не задирать и не вешать нос.
Потому что ... и это пройдет, - написал Юсипчук.

instagram.com/iusypchuk_bogdan

Подписчики похвалили фото и отметили, что Богдана просто не узнать.

Напомним, что комедия "Голая правда" выходит в прокат 13 февраля. Кроме Юсипчука в ней сыграли Дмитрий Ступка, Ксения Мишина, а также участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская.

Ранее мы писали, что украинец стал самым красивым мужчиной мира.

 

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Теги: пикантные фото, Богдан Юсипчук, украинское кино
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  12.02.2020, 11:43
Оценка:  0
гость
Красивый парень! Вот только Решетняк на его фоне в передаче ЖВЛ смотрится страшненькой...Лучше бы Даша Астафьева была рядом с Юсипчуком.
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