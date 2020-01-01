Супермодель снялась в откровенном купальнике и пикантных нарядах для глянца.

Очень откровенные образы: Белла Хадид показала кадры пикантных фотосессий instagram.com/bellahadid

Читай также: Откровенно: Самая красивая знаменитость снялась в пикантной фотосессии

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид показала кадры нескольких весьма пикантных фотосессий. В Инстаграм Белла добавила снимок в ярком бикини, сделанный в воде. Благодаря ракурсу акцент сделан на ее подтянутых ягодицах.

instagram.com/bellahadid

Кроме того, девушка разместила несколько пикантных фото, сделанных для Vogua. Наряды Беллы нельзя назвать пошлыми, но в каждом есть изюминка - глубокое декольте или открытая спина. Градус фото подогревают позы красотки - модель сексуально выгибается и буквально будоражит фантазию.

instagram.com/bellahadid

instagram.com/bellahadid

instagram.com/bellahadid

Ранее мы писали, что Леся Никитюк выставила снимок в мокром платье.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.