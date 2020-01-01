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Очень откровенные образы: Белла Хадид показала кадры пикантных фотосессий

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Супермодель снялась в откровенном купальнике и пикантных нарядах для глянца.

Очень откровенные образы: Белла Хадид показала кадры пикантных фотосессий
Очень откровенные образы: Белла Хадид показала кадры пикантных фотосессий
instagram.com/bellahadid

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Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид показала кадры нескольких весьма пикантных фотосессий. В Инстаграм Белла добавила снимок в ярком бикини, сделанный в воде. Благодаря ракурсу акцент сделан на ее подтянутых ягодицах.

instagram.com/bellahadid

Кроме того, девушка разместила несколько пикантных фото, сделанных для Vogua. Наряды Беллы нельзя назвать пошлыми, но в каждом есть изюминка - глубокое декольте или открытая спина. Градус фото подогревают позы красотки - модель сексуально выгибается и буквально будоражит фантазию.

instagram.com/bellahadid

instagram.com/bellahadid

instagram.com/bellahadid

Ранее мы писали, что Леся Никитюк выставила снимок в мокром платье.

 

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Теги: Белла Хадид, откровенные фото, пикантные фото
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Источник: IVONA bigmir)net

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