Украинские звезды рассказали, как справиться с похмельем

Знаменитости поделились действенными рецептами от похмелья.

В программе “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, Павел Зибров, Оля Полякова и Ирма Витовская признались, что поможет сохранить остроту ума при употреблении алкогольных напитков.

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Отказаться от бокала вина за романтическим ужином или бокала пива во время просмотра матча любимой команды не каждому под силу. Однако иногда бывает, что чувство меры теряется. Певец Павел Зибров раскрывает секрет, что следует съесть перед застольем.

“Надо какие-то бутерброды со сливочным маслом есть, можно рыбу, колбасу, что угодно. Побольше масла“, – делится советом Павел Зибров. Дело в том, что жирная пища помешает алкоголю быстро всасываться в кровь, поэтому человек будет пьянеть понемногу.

пресс-служба канала Украина

Еще одним советом, как следует употреблять алкоголь, поделилась Королева ночи Оля Полякова.

“Нужно пить много воды. Если пить один бокал шампанского и два стакана воды, то вы напьетесь позже“, – говорит Оля Полякова.

пресс-служба канала Украина

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Но когда после веселой вечеринки голова уже трещит, поможет проверенный способ – сок из капусты или соленых помидоров. Павел Зибров утверждает, что такой коктейль поможет.

А вот актриса Ирма Витовская раскрыла действенный рецепт напитка, который поднимет на ноги любого.

“Есть такой рецепт, называется “гуслянка“. Любая минеральная вода с кефиром – это все выпить, очень сильно “попускает“, – призналась Ирма Витовская.

Ранее украинские знаменитости признались, как отдыхали в 90-х.

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