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Аппетитные округлости в бикини: Известная модель "дофотошопила" себе килограммы

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София Хаджипантели показала, как выглядела бы в купальнике, будь она пополнее.

Аппетитные округлости в бикини: Известная модель
Аппетитные округлости в бикини: Известная модель "дофотошопила" себе килограммы
instagram.com/sophiahadjipanteli

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Известная греческая модель София Хаджипантели, у которой очень узнаваемая внешность благодаря густым сросшимся бровям, удивила поклонников новым фото. В то время, как многие знаменитости бьются за каждый килограмм и часто пользуются фоторедакторами, чтобы “нарисовать“ себе фигуру постройнее, София “добавила себе объема“. В Инстаграм девушка выставила фото в черном раздельном купальнике с очень откровенными трусиками - на фото София выглядит намного "плотнее" обычного.

Я не буду лгать, у меня определенно нет этого тела 🍝 🍟 🍫 🍕, - написала София. 

Скриншот

Подписчики Софии разошлись во мнениях - часть фолловеров отметили, что у Хаджипантели чудесные формы и незачем их менять, а некоторые поклонники решили, что модель правда поправилась - и похвалили ее "новую" фигуру.

Ранее мы писали. что Ким Кардашьян поймали на фотошопе. 

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Теги: София Хаджипантели, модель, фото в купальнике
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Источник: IVONA bigmir)net

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