Принц Джордж вместе с папой Уильямом, дедом Чарльзом и прабабушкой Елизаветой II приготовил рождественский пудинг

Фото дня.

Подготовка к праздникам в королевских резиденциях идет полным ходом. И сегодня Букингемский дворец выпустил новую серию очаровательных снимков с участием королевы Елизаветы II и трех будущих королей - принца Чарльза, принца Уильяма и принца Джорджа.

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В кадре представители королевской семьи готовят пудинги для одиноких ветеранов вооруженых сил. Впоследствии их передадут благотворительной организации “Королевский британский легион“.

Трогательные фото были опубликованы в Инстаграм.

Добавим, что 98-летний муж королевы Елизаветы II к ним не присоединился. Ранее принц Филипп был срочно госпитализирован в лондонскую больницу, о чем мы рассказывали вчера.

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