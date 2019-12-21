Супруг Елизаветы II госпитализирован: подробности
98-летний муж королевы Елизаветы II, принц Филипп был срочно госпитализирован. Его доставили в лондонскую больницу на вертолете из поместья Сандрингем, сообщают СМИ.
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Произошло это 20 декабря. Филипп был доставлен в госпиталь Короля Эдварда VII в Лондоне для лечения и наблюдения в связи с имеющимися заболеваниями. В Букингемском дворце заявили, что это всего лишь “меры предосторожности“ и, что он пробудет под надзором врачей несколько дней.
Добавим, что в мае 2017 года супруг королевы решил прекратить принимать участие в публичных мероприятиях и Елизавета II полностью поддержала его решение.
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