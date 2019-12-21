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Супруг Елизаветы II госпитализирован: подробности

Комментариев: 1
Герцог Эдинбургский был доставлен в больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне.
Супруг Елизаветы II госпитализирован: подробности
Супруг Елизаветы II госпитализирован: подробности
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98-летний муж королевы Елизаветы II, принц Филипп был срочно госпитализирован. Его доставили в лондонскую больницу на вертолете из поместья Сандрингем, сообщают СМИ. 

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Произошло это 20 декабря. Филипп был доставлен в госпиталь Короля Эдварда VII в Лондоне для лечения и наблюдения в связи с имеющимися заболеваниями. В Букингемском дворце заявили, что это всего лишь “меры предосторожности“ и, что он пробудет под надзором врачей несколько дней.

Добавим, что в мае 2017 года супруг королевы решил прекратить принимать участие в публичных мероприятиях и Елизавета II полностью поддержала его решение.

Недавно мы писали, что Кейт Миддлтон рассекретила первое слово принца Луи.

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Теги: Елизавета II, королевская семья
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  21.12.2019, 14:57
Оценка:  -1
гость
ему уже пора та тот свет. иждивенец английской нации.!!!!!!111
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