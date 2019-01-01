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Мозговая очаровала Сеть фото, на котором позирует с еще молодыми родителями

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Продюсер Елена Мозговая почтила в праздник Николая память своего отца.

Мозговая очаровала Сеть фото, на котором позирует с еще молодыми родителями
Мозговая очаровала Сеть фото, на котором позирует с еще молодыми родителями
facebook.com/olenamozgova1

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Украинская продюсер, певица Елена Мозговая по случаю праздника святого Николая добавила в Сеть архивный снимок, на котором позирует с еще молодыми родителями. В центре - находится ее отец - певец, композитор, народный артист Украины Николай Мозговой, которого не стало в 2010 году. Елена на снимке нежно обнимает его за плечо. Мать Елены стоит позади супруга - в яркой блузе. 

Я ніколи не писала листів, але Миколай завжди знав, що мені подарувати. Коротше кажучи зі святом!))), - написала Елена.

скриншот

Подписчики Елены похвалили фото, отметив, что оно невероятно теплое. В комментариях Елену и ее маму поздравили с праздником.

Ранее мы писали, кто такой святой Николай. 

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Теги: Елена Мозговая, Николай Мозговой, архивные фото
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Источник: IVONA bigmir)net

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