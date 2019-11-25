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"Все выглядит вот так": Седокова насмешила Сеть снимком с детьми

Комментариев: 2
Артистка показала фото с сыном и дочерью и написала забавную историю .

"Все выглядит вот так": Седокова насмешила Сеть снимком с детьми
ivona.bigmir.net

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Певица Анна Седокова умилила Сеть снимком со старшей дочерью и младшим сыном. Фото артистка выставила в Инстаграм по случаю Дня матери. В описании Анна расписала, что происходит на фото - и отметила, что приблизительно так происходит каждый день.

С днем матери девочки ❤️ В реальности жизнь мамы выглядит примерно так, как на этом фото! Дети всегда отказываются фотографироваться даже раз, собака кусает младшего за щеку, в этот момент он разбивает об пол твой второй телефон, средней вообще нет на фото, а старшая с красными ногтями, как у женщины кошки, ждёт скорее, чтобы свалить к своим друзьям 😂
А #МАМА в это время пытается все время соостветствовать, понять, простить, прибрать, наругать, похвалить, обнять, научить ну и хотя бы разочек сфотографироваться на память ))))
Я горжусь нами, девочки !!! Сильно- сильно ! С нашим днём ❤️❤️❤️ Сегодня можно и шампанского 🔥🍾❤️, - написала Седокова.

скриншот

Напомним, что у Анны Седоковой есть еще средняя дочь Моника, которая живет с отцом в США.

Ранее мы писали, что Анна Седокова подтвердила отношения с женатым спортсменом. 

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Теги: Анна Седокова, дети звезд, семьи звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  25.11.2019, 18:06
Оценка:  0
гость
многодетная шлюха
Пролисок    25.11.2019, 17:47
Оценка:  0
Пролисок
Так у неё уже третий родился? Или ещё беременна?
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