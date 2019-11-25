Артистка показала фото с сыном и дочерью и написала забавную историю .

"Все выглядит вот так": Седокова насмешила Сеть снимком с детьми ivona.bigmir.net

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Певица Анна Седокова умилила Сеть снимком со старшей дочерью и младшим сыном. Фото артистка выставила в Инстаграм по случаю Дня матери. В описании Анна расписала, что происходит на фото - и отметила, что приблизительно так происходит каждый день.

С днем матери девочки ❤️ В реальности жизнь мамы выглядит примерно так, как на этом фото! Дети всегда отказываются фотографироваться даже раз, собака кусает младшего за щеку, в этот момент он разбивает об пол твой второй телефон, средней вообще нет на фото, а старшая с красными ногтями, как у женщины кошки, ждёт скорее, чтобы свалить к своим друзьям 😂

А #МАМА в это время пытается все время соостветствовать, понять, простить, прибрать, наругать, похвалить, обнять, научить ну и хотя бы разочек сфотографироваться на память ))))

Я горжусь нами, девочки !!! Сильно- сильно ! С нашим днём ❤️❤️❤️ Сегодня можно и шампанского 🔥🍾❤️, - написала Седокова.

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Напомним, что у Анны Седоковой есть еще средняя дочь Моника, которая живет с отцом в США.

Ранее мы писали, что Анна Седокова подтвердила отношения с женатым спортсменом.

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