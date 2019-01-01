Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Огонь!: Синди Кроуфорд показала пикантное архивное фото в образе блондинки

Комментариев: 0
Супермодель выставила кадр, на котором прикрыла грудь .

Огонь!: Синди Кроуфорд показала пикантное архивное фото в образе блондинки
Огонь!: Синди Кроуфорд показала пикантное архивное фото в образе блондинки
ivona.bigmir.net

Читай также: Мне не холодно: Астафьева позировала полуголая во льдах

Одна из самых известных супермоделей 1990-х Синди Кроуфорд взбудоражила Сеть архивным фото. В Инстаграм знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует с короткими белыми волосами. Пикантности фото придает то, что Кроуфорд на нем топлес - в одних светлых велосипедках, а грудь прикрывает кофтой.

Момент блондинки, - подписала Кроуфорд.

скриншот

Ранее мы писали, что дочка Синди Кроуфорд засветила грудь на модном показе. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Синди Кроуфорд, грудь, блондинка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь