Супермодель выставила кадр, на котором прикрыла грудь .

Огонь!: Синди Кроуфорд показала пикантное архивное фото в образе блондинки ivona.bigmir.net

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Одна из самых известных супермоделей 1990-х Синди Кроуфорд взбудоражила Сеть архивным фото. В Инстаграм знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует с короткими белыми волосами. Пикантности фото придает то, что Кроуфорд на нем топлес - в одних светлых велосипедках, а грудь прикрывает кофтой.

Момент блондинки, - подписала Кроуфорд.

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Ранее мы писали, что дочка Синди Кроуфорд засветила грудь на модном показе.

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