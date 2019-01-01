Знаменитость позировала в откровенном наряде на фоне ледника в Исландии.

Мне не холодно: Астафьева позировала полуголая во льдах ivona.bigmir.net

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Украинская певица, модель Даша Астафьева не устает радовать поклонников соблазнительными фото. На этот раз эпатажная знаменитость поделилась в Инстаграм кадрами, сделанными на фоне ледника в Исландии. Даша позирует в полупрозрачных нарядах, а на нескольких фото появляется в кадре в прозрачном боди, сверху на которое наброшена куртка.

Много лет, страх был сильнее меня. Но, почему-то в этом году, я поняла, как важно перешагивать и исполнять.

Не знать, но пробовать, и учиться.. вдохновляться и делиться с людьми своей мечтой.

Мне не холодно. Потому что именно в таких местах, чувствуется , что я живая) Что я сильная, и очень ценю все, что у меня есть сегодня...

Вот, что меня греет.

Спасибо вам, - написала Даша.

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Ранее мы писали, что Даша Астафьева поразила снимками в соблазнительном корсете.

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