Мне не холодно: Астафьева позировала полуголая во льдах
Читай также: Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой
Украинская певица, модель Даша Астафьева не устает радовать поклонников соблазнительными фото. На этот раз эпатажная знаменитость поделилась в Инстаграм кадрами, сделанными на фоне ледника в Исландии. Даша позирует в полупрозрачных нарядах, а на нескольких фото появляется в кадре в прозрачном боди, сверху на которое наброшена куртка.
Много лет, страх был сильнее меня. Но, почему-то в этом году, я поняла, как важно перешагивать и исполнять.
Не знать, но пробовать, и учиться.. вдохновляться и делиться с людьми своей мечтой.
Мне не холодно. Потому что именно в таких местах, чувствуется , что я живая) Что я сильная, и очень ценю все, что у меня есть сегодня...
Вот, что меня греет.
Спасибо вам, - написала Даша.
Ранее мы писали, что Даша Астафьева поразила снимками в соблазнительном корсете.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил