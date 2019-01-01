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Обольстительная Деми Роуз показала фото в прозрачном белье

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Девушка сфотографировалась в очень откровенном комплекте, показав все прелести своей фигуры .

Обольстительная Деми Роуз показала фото в прозрачном белье
Обольстительная Деми Роуз показала фото в прозрачном белье
ivona.bigmir.net

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Британская модель Деми Роуз, которая славится своими пышными формами и часто примеряет откровенные наряды, показала пикантное фото в белье. Сексапильная красотка взбудоражила фантазию подписчиков в прозрачном комплекте. Модель лежит на боку, соблазнительно изогнувшись и демонстрируя свои аппетитные бедра, а бюстгальтер с чашечками-половинками подчеркивает пышную грудь красавицы. Прелести фото добавляют волнистые волосы Деми, ниспадающие на плечо. 

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Подписчики Деми пришли в восторг от снимка и отметили, что это, пожалуй, одно из лучших фото девушки.

Ранее мы писали, что Деми Роуз обмазалась кровью на Хэллоуин.

 

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Теги: Деми Роуз, фото в белье, откровенные фото
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Источник: IVONA bigmir)net

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