Девушка сфотографировалась в очень откровенном комплекте, показав все прелести своей фигуры .

Обольстительная Деми Роуз показала фото в прозрачном белье ivona.bigmir.net

Читай также: "Ну очень горячая": Британская модель сфотографировалась в сетке и стрингах

Британская модель Деми Роуз, которая славится своими пышными формами и часто примеряет откровенные наряды, показала пикантное фото в белье. Сексапильная красотка взбудоражила фантазию подписчиков в прозрачном комплекте. Модель лежит на боку, соблазнительно изогнувшись и демонстрируя свои аппетитные бедра, а бюстгальтер с чашечками-половинками подчеркивает пышную грудь красавицы. Прелести фото добавляют волнистые волосы Деми, ниспадающие на плечо.

скриншот

Подписчики Деми пришли в восторг от снимка и отметили, что это, пожалуй, одно из лучших фото девушки.

Ранее мы писали, что Деми Роуз обмазалась кровью на Хэллоуин.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.