Супермодель 1990-х показала, как пьет кофе на берегу моря.

"Невероятная": Синди Кроуфорд очаровала Сеть снимком без макияжа ivona.bigmir.net

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Супермодель 1990-х Синди Коуфорд очаровала подписчиком снимком без макияжа. В Инстаграм 53-летняя знаменитость добавила фото, на котором позирует, сидя в легком шелковом халатике с чашкой кофе. На заднем плане видны пальмы и море. Синди слегка отвернулась в сторону и не смотрит в камеру. На лице знаменитости совершенно нет мейкапа, а волосы собраны на затылке в гульку.

Легко, как воскресное утро 💗💚💙, - подписала снимок звезда.

Подписчики пришли в восторг от такого “расслабленного“ снимка Кроуфорд - и отметили, что тоже хотели бы так встречать утро.

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