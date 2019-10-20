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"Невероятная": Синди Кроуфорд очаровала Сеть снимком без макияжа

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Супермодель 1990-х показала, как пьет кофе на берегу моря.

"Невероятная": Синди Кроуфорд очаровала Сеть снимком без макияжа
ivona.bigmir.net

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Супермодель 1990-х Синди Коуфорд очаровала подписчиком снимком без макияжа. В Инстаграм 53-летняя знаменитость добавила фото, на котором позирует, сидя в легком шелковом халатике с чашкой кофе. На заднем плане видны пальмы и море. Синди слегка отвернулась в сторону и не смотрит в камеру. На лице знаменитости совершенно нет мейкапа, а волосы собраны на затылке в гульку.

Легко, как воскресное утро 💗💚💙, - подписала снимок звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Easy like Sunday morning 💗💚💙

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

Подписчики пришли в восторг от такого “расслабленного“ снимка Кроуфорд - и отметили, что тоже хотели бы так встречать утро.

Ранее мы писали, что дочь Синди Кроуфорд очаровала Сеть потрясающей фигурой в мини-платье.

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Теги: Синди Кроуфорд, супермодель, без макияжа
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Источник: ivona.bigmir.net

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