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Превращение Джоли в Малефисенту: Дисней поделились ярким видео

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Студия Дисней показала, как Анджелина Джоли гримируется для картины о волшебнице.

Превращение Джоли в Малефисенту: Дисней поделились ярким видео
Превращение Джоли в Малефисенту: Дисней поделились ярким видео
instagram.com/angelinajolieofficial

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Студия Disney в преддверии выхода второй картины о волшебнице Малефисенте, которую снова воплотит кинодива Анджелина Джоли, показала в соцсетях процесс превращения актрисы в колоритную колдунью На страничке студии в Инстаграм опубликовали ролик, в котором видно, как стилисты и гримеры превращают Джоли в Малефисенту. Сначала актрисе заплетают косы, а потом надевают знаменитые “рога“. В самом конце актриса “надевает“ зубы с клыками, а на ее губах появляется ярко-красная помада. 


Она вернулась к черному, - отметили в описании.

Премьера картины состоится 18 октября этого года. 

Первый фильм о колдунье Малефисенте вышел в 2014 и собрал в прокате 758, 5 млн. долларов. 

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли планирует усыновить седьмого ребенка. 

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Теги: Анджелина Джоли, Малефисента, премьера фильма, макияж
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Источник: ivona.bigmir.net

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