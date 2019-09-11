Студия Дисней показала, как Анджелина Джоли гримируется для картины о волшебнице.

Превращение Джоли в Малефисенту: Дисней поделились ярким видео instagram.com/angelinajolieofficial

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Студия Disney в преддверии выхода второй картины о волшебнице Малефисенте, которую снова воплотит кинодива Анджелина Джоли, показала в соцсетях процесс превращения актрисы в колоритную колдунью На страничке студии в Инстаграм опубликовали ролик, в котором видно, как стилисты и гримеры превращают Джоли в Малефисенту. Сначала актрисе заплетают косы, а потом надевают знаменитые “рога“. В самом конце актриса “надевает“ зубы с клыками, а на ее губах появляется ярко-красная помада.



Она вернулась к черному, - отметили в описании.

Премьера картины состоится 18 октября этого года.

Первый фильм о колдунье Малефисенте вышел в 2014 и собрал в прокате 758, 5 млн. долларов.

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