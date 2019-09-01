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Анджелина Джоли планирует усыновить еще одного ребенка - СМИ

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По сообщениям западных СМИ Анжделина Джоли усыновит третьего ребенка до конца этого года.
Анджелина Джоли планирует усыновить еще одного ребенка - СМИ
Анджелина Джоли планирует усыновить еще одного ребенка - СМИ
Getty Images

Известная голливудская актриса, режиссер и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли намерена усыновить еще одного ребенка. Об этом пишет Radar Online.

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Как сообщает издание, такое решение артистка приняла в связи с отъездом старшего сына, 18-летнего Мэддокса на учебу в сеульский Университет Йонсе. 

Таблоид отмечает, что седьмой ребенок Джоли скорее всего будет из бедной семьи. Однако из какой страны 44-летняя актриса собирается усыновит малыша, пока неизвестно. 

“Она хотела заполнить пустоту свиданиями, но выбрала другой способ. По плану у нее должен появиться еще один младенец до конца этого года. Благодаря связям в ООН у Энджи уже есть несколько вариантов, но она пока еще ничего не решила до конца“, - говорится в СМИ.

Ранее Анджелина Джоли снялась в соблазнительном образе для глянца.

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Теги: Анджелина Джоли
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Источник: Ivonа bigmir)net

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