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Кайли Миноуг страстно поцеловала бойфренда на красной дорожке - фото

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Певица Кайли Миноуг вместе с бойфрендом посетила премию GQ.
Кайли Миноуг страстно поцеловала бойфренда на красной дорожке - фото
Кайли Миноуг страстно поцеловала бойфренда на красной дорожке - фото
Getty Images

Всемирно известная исполнительница и актриса Кайли Миноуг впервые поцеловала своего возлюбленного Пола Соломонса. Случилось это 3 сентября на 22-й церемонии вручения премии британского журнала GQ “Человек года“.

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Так, 51-летняя Кайли Миноуг и ее 45- летний бойфренд, который является креативным директором GQ. прошлись вместе по красной дорожкой церемонии. Они все время держались за руки и перед папарацци продемонстрировали страстный поцелуй.

Для мероприятия Миноуг выбрала белое платье с большим бантом на одном плече и боковым разрезом на юбке. Свой образ она дополнила массивными серьгами и босоножками на высоком каблук. А Соломонс был одет в темный костюм, белую рубашку с бабочкой. 

Отметим, что Кайли  и Пол начали встречаться в феврале прошлого года. Но впервые вместе появились на публике лишь во время церемонии GQ Men of the Year Awards в сентябре в 2018 года.

Напомним, ранее Кайли Миноуг сказала, что никогда не выйдет замуж.

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Теги: Кайли Миноуг
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Источник: Ivonа bigmir)net

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