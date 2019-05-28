Именинница Кайли Миноуг показала, как выглядела в детстве

В честь своего дня рождения певица Кайли Миноуг поделилась архивным снимком.

Известная австралийская певица Кайли Миноуг, которая 28 мая отпраздновала 51-день рождения, поделилась с поклонниками новой публикацией.

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В честь праздника артистка показала свое детское фото. На своей странице в Instagram звезда опубликовала черно-белый кадр. На архивном снимке Кайли еще совсем маленькая белокурая девочка.

В подписи к фотографии Миноуг поблагодарила всех за поздравления с днем рождения.

“Спасибо большое за все Ваши пожелания. Если бы только эта маленькая девочка знала, какое у нее будущее! Я очень благодарна моей семье, друзьям, всем, кто меня любит, и своей жизни“, - написала певица.

Напомним, ранее Кайли Миноуг сказала, что никогда не выйдет замуж.