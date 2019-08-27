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"Зазвездилась": В Сети раскритиковали фото Лободы с букетом роз

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Пользователи Сети уличили Светлану Лободу в подражании Алле Пугачевой.
"Зазвездилась": В Сети раскритиковали фото Лободы с букетом роз
"Зазвездилась": В Сети раскритиковали фото Лободы с букетом роз
instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода, которая сейчас проживает в России, в очередной раз продемонстрировала свою любовь к Алле Пугачевой.

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Не секрет, что Лобода считает Пугачеву своим кумиром. В аккаунте звезды можно увидеть множество совместных снимков с Примадонной. К тому же Светлана вместе с дочерьми часто бывает в гостях в легендарной российской певицы.

Недавно Лобода опубликовала в Instagram видео с “Новой волны“, где она исполнила песню Пугачевой “Живи спокойно, страна“. А теперь артистка разместила в соцсети новый кадр, который подписала строчками с еще одной известной песни Аллы Борисовны.

На свежем фото Светлана позирует полулежа в кресле, а рядом с ней на столике стоит огромный букет красных роз. Кто ей преподнес такой роскошный подарок, певица не рассказала.

“Миллион алых роз... из окна видишь ты....“, - подписала снимок Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

миллион алых роз... из окна видишь ты ....🙆‍♀️

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Многим подписчикам не понравилось, что Светлана Лобода сравнила себя с одной из лучших артисток российского шоубиза.

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“Она не стоит песен Пугачевой“, “Миллион алых роз только для Пугачевой...“, “Одни примадонны“, “Зазвездилась“, “Много понтов и пафоса))))) а так красиво)))))“, “Кто это??? Аааа “Суперзвезда“. кто следующий - Бузова ??? Одно самолюбование и кривляние голыми ж@ми , и люди за деньги ходят на их концерты“, “Прям перебор“, “Т.е тетя Алла разрешила все таки спеть эту песню..“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Светлана Лобода устроила жаркие танцы в коротеньком платье.

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Теги: Светлана Лобода, Алла Пугачева
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Sancho-s    28.08.2019, 13:59
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Sancho-s
Это кресло стоит в цветочном магазине на Тверской...)))
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