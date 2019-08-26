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"Я жажду провокаций": Екатерина Кухар прокомментировала первый эфир "Танцев со звездами"

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Судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар рассказала, чего ждет от нового сезона.
"Я жажду провокаций": Екатерина Кухар прокомментировала первый эфир "Танцев со звездами"
"Я жажду провокаций": Екатерина Кухар прокомментировала первый эфир "Танцев со звездами"
instagram.com/ekaterinakukhar_official

В воскресенье, 25 августа, состоялся первый прямой эфир шоу “Танцы со звездами 2019“. Участники и члены жури проекта продолжают делиться в Сети своими впечатлениями от премьерного выпуска.

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Так, известная украинская балерина и судья “Танцев со звездами 2019“ Екатерина Кухар на своей странице в Instagram призналась, что первый эфир вызвал у нее неоднозначные эмоции. Артистка заявила, что новый сезон будет самым ярким и сексуальным. Также Екатерина рассказала, чего ждет от проекта ярких, интеллигентных провокаций.

Свой пост звезда дополнила снимком, на котором она позирует в роскошном образе. На фото Кухар запечатлена в черном платье и стильных босоножках. Свой кокетливый образ балерина дополнила бантиком в волосах и перчатками. Именно в этом наряде Екатерина появилась в первом прямом эфире шоу “Танцы со звездами 2019“.

“Вчерашний эфир оставил привкус горечи и сладости одновременно. Нас ждёт самый яркий и сексуальный сезон шоу “Танцы со звёздами“! Но знаете, существует тонкая грань, которая порождает самые яркие фантазии. По моим ощущениям, изысканная сексуальность - это понимание границ, между соблазнительным и вульгарным. Я жажду ярких, интеллигентных провокаций!“, - написала Екатерина Кухар.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчерашний эфир оставил привкус горечи и сладости одновременно. Нас ждёт самый яркий и сексуальный сезон шоу «Танцы со звёздами»!💫 ⠀ Но знаете, существует тонкая грань, которая порождает самые яркие фантазии. По моим ощущениям, изысканная сексуальность — это понимание границ, между соблазнительным и вульгарным. ⠀ Я жажду ярких, интеллигентных провокаций!😉 ⠀ А как вы считаете, в каком номере были стёрты границы? ⠀ #танціззірками #танцысозвездами #dancewiththestars #интеллигентнаяпровокация #чувственнаясексуальность

Допис, поширений Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Посмотреть первый выпуск шоу “Танцы со звездами 2019“ можно здесь.

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Теги: Екатерина Кухар, Танці з зірками 2019, Танцы со звездами 2019
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Источник: ivona.bigmir.net

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