Балерина Екатерина Кухар опубликовала пляжное фото с отдыха в США и показала, как выглядит без макияжа.

В купальнике и без макияжа: Екатерина Кухар засветилась на пляже Малибу instagram.com/ekaterinakukhar_official

Известная украинская прима-балерина, судья популярного шоу “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар продолжает радовать поклонников яркими фотографиями с отпуска в США. На этот раз звезда разместила в соцсети кадр, который был сделан в Малибу.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала пляжное фото, на котором она позирует в белоснежном купальнике с золотым принтом и без бретелек. В кадре балерина играет с длинными черными волосами. Также на фото Екатерина продемонстрировала лицо без косметики.

“Люби меня так, как можешь только ты“, - подписала пикантный снимок Кухар на английском языке.

Подписчики Екатерины похвалили ее за прекрасный внешний вид и отличную физическую форму.

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“Очень красивая без макияжа“, “Безумно соблазнительно“, “Ви виглядаєте без макіяжу на 20 років“, “Вы как всегда прекрасны! Не перестаю восхищаться вашей нежностью и женственностью!“, “Естественная красота! Это круто“, “Ну что сказать, если женщина прекрасна, то, никакие слова не опишут её, а просто дадут уверенность, что она незабываемая. p. s Про вас Екатерина =)“, “Шикарна девушка в шикарним купальнике в Малибу“, “Не сразу заметил море на заднем фоне. Красивая“, “Как всегда шикарна)) Спасибо, за то что Вы есть))“, “Якщо би Я, став поруч біля цього АНГЕЛА,то моє життя було би Дуже щасливим“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Екатерина Кухар рассказала о женской дружбе и показала детские фото.