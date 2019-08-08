"Танцы со звездами 2019": названы имена всех участников шоу
Актриса “Квартала 95“ Елена Кравец, исполнительница TAYАNNA и лидер группы Дзидзьо Михаил Хома стали последними участниками нового сезона проекта “Танцы со звездами“. Об этом сообщается на официальной странице шоу в Instagram.
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Известно, что во вторник, 6 августа, Елене, Дзидзьо и TAYАNNA передали #танціззіркамиchallenge украинская гимнастка Анна Ризатдинова и белорусский и украинский рэпер Серега. Спустя 2 дня звезды приняли решение присоединиться к проекту.
“#танціззіркамиchallengeзавершується! Зірка студії “Квартал 95“ Олена Кравець @lennykravets, співачка і ведуча шоу @zhvl_official TAYАNNA @tayanna_reshetnyak та яскравий артист і тренер шоу @golos.dityДзідзьо @dzidzio приймають танцювальну естафету та стають останніми учасниками нового сезону шоу“, - говорится в сообщении.
#танціззіркамиchallenge завершується!🙌🏻 Зірка студії «Квартал 95» Олена Кравець @lennykravets, співачка і ведуча шоу @zhvl_official TAYАNNA @tayanna_reshetnyak та яскравий артист і тренер шоу @golos.dity Дзідзьо @dzidzio приймають танцювальну естафету та стають останніми учасниками нового сезону шоу. Як проходить підготовка до першого прямого ефіру побачиш вже скоро на наших сторінках.😉 #танціззірками
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Отметим, что в новом сезоне примут участие 14 знаменитостей. А оценивать танцевальные умения звезд будут прима-балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и хореограф многих британских проектов Франсиско Гомес.
“Танцы со звездами 2019“: список всех участников
- Ведущий и шоумен Владимир Остапчук
- Актриса “Дизель шоу“ Виктория Булитко
- Актер Михаил Кукуюк
- Ведущая Надежда Матвеева
- Актриса Ксения Мишина
- Актер Алексей Яровенко
- Ведущая “Сніданку з 1+1“ Людмила Барбир,
- Ведущий “Одруження наосліп“ Даниель Салем
- Певица MARUV
- Рэпер Серега, также известный как Полиграф Шарикоff
- Бронзовая призерка олимпийских игр, гимнастка Анна Ризатдинова
- Солист группы DZIDZIO Михаил Хома
- Певица и ведущая TAYANNA
- Актриса студии “Квартал 95“ Елена Кравец
Ранее Остапчук признался, кто мог бы стать его партнершей в “Танцах со звездами“.
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