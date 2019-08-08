"Танцы со звездами 2019": названы имена всех участников шоу

Актриса “Квартала 95“ Елена Кравец, исполнительница TAYАNNA и лидер группы Дзидзьо Михаил Хома стали последними участниками нового сезона проекта “Танцы со звездами“. Об этом сообщается на официальной странице шоу в Instagram.

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Известно, что во вторник, 6 августа, Елене, Дзидзьо и TAYАNNA передали #танціззіркамиchallenge украинская гимнастка Анна Ризатдинова и белорусский и украинский рэпер Серега. Спустя 2 дня звезды приняли решение присоединиться к проекту.

“#танціззіркамиchallengeзавершується! Зірка студії “Квартал 95“ Олена Кравець @lennykravets, співачка і ведуча шоу @zhvl_official TAYАNNA @tayanna_reshetnyak та яскравий артист і тренер шоу @golos.dityДзідзьо @dzidzio приймають танцювальну естафету та стають останніми учасниками нового сезону шоу“, - говорится в сообщении.