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"Танцы со звездами 2019": названы имена всех участников шоу

Спецтема: ТВ и телешоу
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Последними к танцевальному проекту присоединились Елена Кравец, TAYАNNA и Дзидзьо.
"Танцы со звездами 2019": названы имена всех участников шоу
"Танцы со звездами 2019": названы имена всех участников шоу
instagram.com/tanci1plus1

Актриса “Квартала 95“ Елена Кравец, исполнительница TAYАNNA и лидер группы Дзидзьо Михаил Хома стали последними участниками нового сезона проекта “Танцы со звездами“. Об этом сообщается на официальной странице шоу в Instagram.

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Известно, что во вторник, 6 августа, Елене, Дзидзьо и TAYАNNA передали #танціззіркамиchallenge украинская гимнастка Анна Ризатдинова и белорусский и украинский рэпер Серега. Спустя 2 дня звезды приняли решение присоединиться к проекту.

“#танціззіркамиchallengeзавершується! Зірка студії “Квартал 95“ Олена Кравець @lennykravets, співачка і ведуча шоу @zhvl_official TAYАNNA @tayanna_reshetnyak та яскравий артист і тренер шоу @golos.dityДзідзьо @dzidzio приймають танцювальну естафету та стають останніми учасниками нового сезону шоу“, - говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#танціззіркамиchallenge завершується!🙌🏻 Зірка студії «Квартал 95» Олена Кравець @lennykravets, співачка і ведуча шоу @zhvl_official TAYАNNA @tayanna_reshetnyak та яскравий артист і тренер шоу @golos.dity Дзідзьо @dzidzio приймають танцювальну естафету та стають останніми учасниками нового сезону шоу. Як проходить підготовка до першого прямого ефіру побачиш вже скоро на наших сторінках.😉 #танціззірками

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

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Отметим, что в новом сезоне примут участие 14 знаменитостей. А оценивать танцевальные умения звезд будут прима-балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и  хореограф многих британских проектов Франсиско Гомес. 

“Танцы со звездами 2019“: список всех участников

  • Ведущий и шоумен Владимир Остапчук
  • Актриса “Дизель шоу“ Виктория Булитко
  • Актер Михаил Кукуюк
  • Ведущая Надежда Матвеева
  • Актриса Ксения Мишина
  • Актер Алексей Яровенко
  • Ведущая “Сніданку з 1+1“ Людмила Барбир,
  • Ведущий “Одруження наосліп“ Даниель Салем
  • Певица MARUV
  • Рэпер Серега, также известный как Полиграф Шарикоff
  • Бронзовая призерка олимпийских игр, гимнастка Анна Ризатдинова
  • Солист группы DZIDZIO Михаил Хома
  • Певица и ведущая TAYANNA
  • Актриса студии “Квартал 95“ Елена Кравец

Ранее Остапчук признался, кто мог бы стать его партнершей в “Танцах со звездами“.

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Теги: Танцы со звездами 2019, Танці з зірками 2019, Елена Кравец, Дзидзьо, TAYANNA
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Источник: ivona.bigmir.net

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