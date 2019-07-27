53-летняя Синди Кроуфорд выставила фото в купальнике
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Американская супермодель, актриса и телеведущая 53-летняя Синди Кроуфорд показала стильный пляжный look. В Инстаграм знаменитость добавила фото в темном купальнике с мягким лифом и шляпе-ковбойке. Звезда позирует на фоне озера, легко облокотившись на деревянную опору.
Немного озерного света ✨🇨🇦, - написала звезда.
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Почитатели Кроуфорд отметили, что она очень красива, а снимок получился весьма “горячим“.
Напомним, что недавно Синди позировала для обложки глянца Harpersbazaarturkiye - также демонстрируя яркий пляжный аутфит.
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