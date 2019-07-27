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53-летняя Синди Кроуфорд выставила фото в купальнике

Комментариев: 1
Супермодель показала стильный пляжный look в темном купальном комплекте и ковбойской шляпе.

53-летняя Синди Кроуфорд выставила фото в купальнике
53-летняя Синди Кроуфорд выставила фото в купальнике
https://www.instagram.com/cindycrawford

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Американская супермодель, актриса и телеведущая 53-летняя Синди Кроуфорд показала стильный пляжный look. В Инстаграм знаменитость добавила фото в темном купальнике с мягким лифом и шляпе-ковбойке. Звезда позирует на фоне озера, легко облокотившись на деревянную опору.

Немного озерного света ✨🇨🇦, - написала звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A little bit of lake light ✨🇨🇦

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

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Почитатели Кроуфорд отметили, что она очень красива, а снимок получился весьма “горячим“.

Напомним, что недавно Синди позировала для обложки глянца Harpersbazaarturkiye - также демонстрируя яркий пляжный аутфит.

Ранее мы писали, что Ирину Шейк заметили на Ибице в компании неизвестного мужчины.

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Теги: фото в купальниках, Синди Кроуфорд
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  08.08.2019, 22:06
Оценка:  -1
гость
Вроде бы и красивая. Но какая-то грубоватая что ли красота у неё.Женственности в ней не хватает, можно так сказать. А так она конечно умничка.
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