Супермодель показала стильный пляжный look в темном купальном комплекте и ковбойской шляпе.

53-летняя Синди Кроуфорд выставила фото в купальнике https://www.instagram.com/cindycrawford

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Американская супермодель, актриса и телеведущая 53-летняя Синди Кроуфорд показала стильный пляжный look. В Инстаграм знаменитость добавила фото в темном купальнике с мягким лифом и шляпе-ковбойке. Звезда позирует на фоне озера, легко облокотившись на деревянную опору.

Немного озерного света ✨🇨🇦, - написала звезда.

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Почитатели Кроуфорд отметили, что она очень красива, а снимок получился весьма “горячим“.

Напомним, что недавно Синди позировала для обложки глянца Harpersbazaarturkiye - также демонстрируя яркий пляжный аутфит.

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