Жена Дмитрия Комарова поделилась кадрами с медового месяца.

Александра Кучеренко показала, как проводит время с Комаровым на Мальдивах instagram.com/aakucherenko/

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Юная жена телеведущего и путешественника Дмитрия Комарова, Мисс Украина-2016 и дипломированный журналист Александра Кучеренко поделилась фото медового месяца. Отпуск они с мужем проводят на Мальдивах - и весьма редко выкладывают снимки с отдыха. В Инстаграм Александра добавила кадр, на котором она позирует в джунглях в цветастом платье. В подписи молодая супруга отметила, что муж делает ей удачные фото, но кадры в купальнике она, пожалуй, оставит для собственного просмотра.

Среди джунглей в объективе @komarovmir📸 Вы наверняка сразу поняли, кто фотограф) Кадр сделан на профессиональную камеру во время нашего медового отпуска)) Есть также классные фото, где я в купальнике, но, пожалуй, оставлю их для семейного альбома😜, - написала Александра.

Подписчики отметили, что Дмитрий - хороший фотограф и похвалили Сашу за красоту и скромность.

Ранее мы писали, что Настя Каменских покорила Сеть снимком с медового месяца.