Кайли сделал анонс новой серии косметики своего бренда, которая будет оформлена в стиле 100-долларовой купюры .

Миллиардерша Кайли Дженнер снялась в "денежном" платье ivona.bigmir.net

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Самая молодая миллиардерша, младшая из сестер Кардашьян-Дженнер, 21-летняя Кайли продемонстрировала look в очередном экстравагантном наряде. Девушка выставила в Инстаграм фото, на котором позирует в платье и перчатках с “денежным“ принтом. На наряд нанесен рисунок, похожий на оформление 100-долларовой купюры. С помощью такого необычного образа Кайли анонсирует новую серию косметики собственного бренда, которая скоро поступит в продажу - все средства будут упакованы в коробочки с изображением денег.

Ранее мы писали, что отец Кайли Дженнер, который недавно сменил пол, готовится стать матерью.