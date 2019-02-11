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Трансгендер Кейтлин Дженнер планирует стать матерью - СМИ

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Отчим Ким Кардашьян хочет воспользоваться услугами суррогатной матери .

Трансгендер Кейтлин Дженнер планирует стать матерью - СМИ
Трансгендер Кейтлин Дженнер планирует стать матерью - СМИ
instagram.com/hutchins_sophia

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Отчим Ким Кардашьян и отец Кайли к Кендалл Дженнер, который в 2015 году сменил пол, готовится завести ребенка. Об этом пишет ТСН, ссылаясь на американские СМИ. Брюс Дженнер, который после операции по смене пола стал Кейтлин, уже два года встречается с 22-летней Софией Гатченс - также трансгендером. Они регулярно появляются вместе на публике. 

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Американские СМИ пишут, что пара решила завести ребенка и ищет для него суррогатную мать.

Кейтлин и София обсуждали вопрос создания совместной семьи год назад. Хотя Дженнер имеет десять детей, у нее никогда не было возможности заняться воспитанием ребенка как матери, а она всегда об этом мечтала, - прокомментировал инсайдер.

Стоит отметить, что сейчас у 69-летней Кейтлин 6 родных детей, четыре падчерицы и 14 внуков. 

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян выставила фото с сестрой в купальниках. 

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Теги: Кейтлин Дженнер, Ким Кардашьян, трансгендер, суррогатная мама
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  31.07.2019, 17:36
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Усраться можно от американцев...
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