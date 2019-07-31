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52-летняя Николь Кидман засветила грудь в прозрачном платье

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Голливудская актриса Николь Кидман позировала в черном платье без белья.
52-летняя Николь Кидман засветила грудь в прозрачном платье
52-летняя Николь Кидман засветила грудь в прозрачном платье
Getty images

Известная голливудская актриса Николь Кидман продемонстрировала в соцсети провокационный образ. Звезда опубликовала кадр с новой фотосессии, во время которой засветила грудь в прозрачном наряде.

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Так, на своей странице в Instagram 52-летняя артистка опубликовала снимок, на котором она позировала в платье без белья. Николь одета в черный наряд с полупрозрачной ткани с глубоким декольте. Свой элегантный образ она дополнила черной шляпой.

Платье отлично подчеркнуло стройную фигуру Кидман, а просвечивающаяся ткань добавила образу пикантности. На фото актриса запечатлена на фоне белой стены.

“В черной шляпе есть что-то“, - подписала снимок голливудская звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

There’s just something about a black hat... 🎩

Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman)

Напомним, что ранее Николь Кидман украсила обложку известного журнала и дала откровенное интервью.

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Теги: Николь Кидман
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Источник: ivona.bigmir.net

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