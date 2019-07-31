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Ким Кардашьян показала, в каком наряде сходила на свидание с мужем

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Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян похвасталась новым провокационным образом.
Ким Кардашьян показала, в каком наряде сходила на свидание с мужем
Ким Кардашьян показала, в каком наряде сходила на свидание с мужем
instagram.com/kimkardashian

Известная американская модель, бизнесвумен и звезда шоу “Семейство Кардашьян“, Ким Кардашьян поделилась с поклонниками новыми кадрами со своим мужем, рэпером Канье Уэстом. Супруги решили себе устроить свидания. 

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Так, на своей странице в Instagram 38-летняя светская львица опубликовала несколько снимков, на которых она и Канье выходят из черного автомобиля и идут куда-то, держась за руки.

Для выхода в свет Ким выбрала черные обтягивающие штаны и кожаный топ. Эффектный образ звезда дополнила босоножками на шпильке. 

Канье был одет в черную толстовку, голубые джинсы и кроссовки. К своему образу он добавил темные очки и цепочку. 

“Ночь свидания с моим boo, при использовании палитры Fire“, - написала Ким Кардашьян, намекнув что создала свой мейкап для с помощью своей новой косметической линию Sooo fire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date night with my boo using the fire palette 🎨 🔥

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Напомним, ранее Ким Кардашьян с младшей сестрой сделали селфи в купальниках.

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Теги: Ким Кардашьян, Канье Уэст
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Источник: ivona.bigmir.net

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