Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян похвасталась новым провокационным образом.

Ким Кардашьян показала, в каком наряде сходила на свидание с мужем instagram.com/kimkardashian

Известная американская модель, бизнесвумен и звезда шоу “Семейство Кардашьян“, Ким Кардашьян поделилась с поклонниками новыми кадрами со своим мужем, рэпером Канье Уэстом. Супруги решили себе устроить свидания.

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Так, на своей странице в Instagram 38-летняя светская львица опубликовала несколько снимков, на которых она и Канье выходят из черного автомобиля и идут куда-то, держась за руки.

Для выхода в свет Ким выбрала черные обтягивающие штаны и кожаный топ. Эффектный образ звезда дополнила босоножками на шпильке.

Канье был одет в черную толстовку, голубые джинсы и кроссовки. К своему образу он добавил темные очки и цепочку.

“Ночь свидания с моим boo, при использовании палитры Fire“, - написала Ким Кардашьян, намекнув что создала свой мейкап для с помощью своей новой косметической линию Sooo fire.

Напомним, ранее Ким Кардашьян с младшей сестрой сделали селфи в купальниках.