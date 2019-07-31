Ким Кардашьян показала, в каком наряде сходила на свидание с мужем
Известная американская модель, бизнесвумен и звезда шоу “Семейство Кардашьян“, Ким Кардашьян поделилась с поклонниками новыми кадрами со своим мужем, рэпером Канье Уэстом. Супруги решили себе устроить свидания.
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Так, на своей странице в Instagram 38-летняя светская львица опубликовала несколько снимков, на которых она и Канье выходят из черного автомобиля и идут куда-то, держась за руки.
Для выхода в свет Ким выбрала черные обтягивающие штаны и кожаный топ. Эффектный образ звезда дополнила босоножками на шпильке.
Канье был одет в черную толстовку, голубые джинсы и кроссовки. К своему образу он добавил темные очки и цепочку.
“Ночь свидания с моим boo, при использовании палитры Fire“, - написала Ким Кардашьян, намекнув что создала свой мейкап для с помощью своей новой косметической линию Sooo fire.
Напомним, ранее Ким Кардашьян с младшей сестрой сделали селфи в купальниках.
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