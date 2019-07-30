Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Фигура папочки": Интернет-тролли атаковали Джейсона Момоа

Комментариев: 3
Аквамена затроллили в Сети за лишний вес, а актер ответил хейтерам.

"Фигура папочки": Интернет-тролли атаковали Джейсона Момоа
instagram.com/prideofgypsies

Читай также: “Что с лицом?“: Новые фото Ани Лорак вызвали обсуждение в Сети

Актера Джейсона Момоа, который сыграл Аквамена, а недавно возглавил рейтинг самых красивых людей планеты, атаковали интернет-троли. Об этом пишет Tmz. Причиной нападок стал “лишний вес“ звезды, который хейтеры отметили на новых фото Момоа, сделанных в Венеции. На них он появляется в одних шортах. Тролли оставили множество комментариев к снимкам, отметив, что у Момоа - “фигура папочки“ и что ему бы совсем не помешало чаще посещать спортзал. 

Сам же 40-летний красавец Момоа рассказал изданию, что критика его не обеспокоила, и даже пообещал в скором времени показать еще больше “папочкиного тела”.

Ранее мы писали, что Джейсон Момоа появился на модном ивенте с женой и дочкой. 

Поделись:
Теги: лишний вес, хейтеры, Джейсон Момоа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  31.07.2019, 13:38
Оценка:  -1
pусский
Внизу отрыгнул ёбaный укропский пидapac, блять! Гы-гы-гы!
гость  (аноним)  31.07.2019, 13:18
Оценка:  -1
гость
Мои яйца будут, как волна на берег накатывать, с хлопком о жoпу.
гость  (аноним)  31.07.2019, 13:15
Оценка:  -1
гость
Выeбу этого гиббона в его волосатое очко.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь