Аквамена затроллили в Сети за лишний вес, а актер ответил хейтерам.

"Фигура папочки": Интернет-тролли атаковали Джейсона Момоа instagram.com/prideofgypsies

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Актера Джейсона Момоа, который сыграл Аквамена, а недавно возглавил рейтинг самых красивых людей планеты, атаковали интернет-троли. Об этом пишет Tmz. Причиной нападок стал “лишний вес“ звезды, который хейтеры отметили на новых фото Момоа, сделанных в Венеции. На них он появляется в одних шортах. Тролли оставили множество комментариев к снимкам, отметив, что у Момоа - “фигура папочки“ и что ему бы совсем не помешало чаще посещать спортзал.

Сам же 40-летний красавец Момоа рассказал изданию, что критика его не обеспокоила, и даже пообещал в скором времени показать еще больше “папочкиного тела”.

Ранее мы писали, что Джейсон Момоа появился на модном ивенте с женой и дочкой.