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Жених Дженнифер Лопес показал, как оригинально подарил ей спорткар - видео

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Алекс Родригес показал, как Дженнифер Лопес отреагировала на ее подарок в честь 50-летия.
Жених Дженнифер Лопес показал, как оригинально подарил ей спорткар - видео
Жених Дженнифер Лопес показал, как оригинально подарил ей спорткар - видео
instagram.com/arod

Бойфренд популярная певицы и актрисы Дженнифер Лопес, бейсболист Алекс Родригес показал, как оригинально поздравил любимую с юбилеем. 44-летний спортсмен подарил Лопес спорткар Porshe красного цвета. 

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Так, на своем официальном Youtube-аккаунте Родригес опубликовал видео, на котором можно увидеть реакцию Дженнифер на презент.

Алекс завязал имениннице глаза и вывел ее на лужайку их дома. Позже к Дженнифер на новеньком спорткаре подъехали ее дети. Судя по реакции звезды, ей очень понравился подарок. Но в тоже время она была немного озадачена так, как не садилась за руль авто уже 20 лет.

В ролике Алекс признался, что вместе с детьми специально выбрал такой ироничный презент.

“Мы думали, может подарить ей автомобиль. Ирония была в том, что мы купим ей машину, но она 25 лет не садилась за руль“, - рассказал Родригес.

Напомним, ранее Наоми Кэмпбелл показала архивные кадры с Дженнифер Лопес.

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Теги: Дженнифер Лопес, Алекс Родригес
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Источник: ivona.bigmir.net

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