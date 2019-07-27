Дженнифер Лопес шикарно поздравила жениха с днем рождения: видео

Певица сделала сюрприз возлюбленному во время своего концерта.

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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно отпраздновала 50-летие, необычно поздравила своего жениха Алекса Родригеса с днем рождения. В субботу, 27 июля спортсмену исполнилось 44 года.

На концерте в Майами Джей Ло вывела Алекса на сцену, где его ждали дети и большой тор. Певица исполнила для любимого песню “Happy birthday“, а видео, на котором запечатлен трогательный момент, Лопес разместила в Instagram.

Ты единственный, мой ураган и мой покой среди шторма... Спасибо за то, что ты такой прекрасный свет в моей жизни, - подписала пост Дженнифер.

А недавно фигуристая Джей Ло эффектно станцевала в блестящих стрингах.