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Миллиардерша Кайли Дженнер позировала в очень странном купальнике

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Кайли надела сдельный купальник с нарисованным телом.

Миллиардерша Кайли Дженнер позировала в очень странном купальнике
Миллиардерша Кайли Дженнер позировала в очень странном купальнике
ivona.bigmir.net

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Участница реалити-шоу, бизнесвумен 21-летняя Кайли Дженнер, которая недавно поделилась эффектными снимками в мини-бикини, решила разнообразить пляжный отдых с помощью необычного купальника. Так, в своем Инстаграм самая молодая миллиардерша добавила снимки в сдельном купальнике с нарисованным животом и грудью. Образ девушка дополнила массивными позолоченными браслетами и ярко-желтым маникюром. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

good vibes only 🌴

Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

let em wonder 🔮

Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner)

Подписчикам, очевидно, пришлась по вкусу выходка Кайли - и фото за несколько часов собрали более 7 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер надела юбку-шорты от украинского дизайнера.

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Теги: Кайли Дженнер, фото в купальниках
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Источник: ivona.bigmir.net

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