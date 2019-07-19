Кайли надела сдельный купальник с нарисованным телом.

Миллиардерша Кайли Дженнер позировала в очень странном купальнике ivona.bigmir.net

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Участница реалити-шоу, бизнесвумен 21-летняя Кайли Дженнер, которая недавно поделилась эффектными снимками в мини-бикини, решила разнообразить пляжный отдых с помощью необычного купальника. Так, в своем Инстаграм самая молодая миллиардерша добавила снимки в сдельном купальнике с нарисованным животом и грудью. Образ девушка дополнила массивными позолоченными браслетами и ярко-желтым маникюром.

Подписчикам, очевидно, пришлась по вкусу выходка Кайли - и фото за несколько часов собрали более 7 млн. лайков.

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