Молодая бизнесвумен засветила формы в ярко-желтом монокини.

"Больше пляжа - меньше нервов": Кайли Дженнер выставила горячие фото instagram.com/kyliejenner

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Младшая сестра Ким Кардашьян, миллиардерша Кайли Дженнер продолжает будоражить фантазию подписчиков горячими фото. В Инстаграм Кайли выставила новые снимки с отдыха - на них девушка позирует в ярко-желтом монокини, которое выглядит не менее сексуально, чем открытый купальник.

Больше пляжа -меньше нервов, - подписала Кайли.

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А чтобы повысить “градус“ еще больше - Кайли добавила еще одно фото из рекламной фотосессии - девушка позирует лежа, в прозрачном боди.

Однако Кайли не забыла и о “повседневной одежде“ - еще на одном свежем снимке девушка позирует в эффектном бархатном мини-платье.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер взорвала Сеть голым фото.