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"Больше пляжа - меньше нервов": Кайли Дженнер выставила горячие фото

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Молодая бизнесвумен засветила формы в ярко-желтом монокини.

"Больше пляжа - меньше нервов": Кайли Дженнер выставила горячие фото
instagram.com/kyliejenner

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Младшая сестра Ким Кардашьян, миллиардерша Кайли Дженнер продолжает будоражить фантазию подписчиков горячими фото. В Инстаграм Кайли выставила новые снимки с отдыха - на них девушка позирует в ярко-желтом монокини, которое выглядит не менее сексуально, чем открытый купальник.

Больше пляжа -меньше нервов, - подписала Кайли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💗💛

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beach more worry less 💛

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

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А чтобы повысить “градус“ еще больше - Кайли добавила еще одно фото из рекламной фотосессии - девушка позирует лежа, в прозрачном боди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@kylieskin summer B O D Y collection is almost here ✨ July 22nd 🦋

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Однако Кайли не забыла и о “повседневной одежде“ - еще на одном свежем снимке девушка позирует в эффектном бархатном мини-платье.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opposites attract 💙💗

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер взорвала Сеть голым фото.

 

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Теги: Кайли Дженнер, фото в купальнике
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Источник: ivona bigmir)net

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