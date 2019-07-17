Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Тина Кароль взбудоражила Сеть новым пляжным фото

Комментариев: 0
Певица Тина Кароль показала еще один кадр с пляжной фотосессии в Лос-Анджелесе.
Тина Кароль взбудоражила Сеть новым пляжным фото
Тина Кароль взбудоражила Сеть новым пляжным фото
instagram.com/tina_karol

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль обожает радовать поклонников пикантными кадрами в соцсети. В последнее время знаменитость часто публикует снимки из пляжных фотосессий.

Читай также: “Эстетика в чистом виде“: Тина Кароль восхитила Сеть новым пляжным фото

Так, на своей странице артистка опубликовала фото, на котором она в белоснежном наряде сидит на песке. Тина запечатлена в коротких шортах и топе с длинными рукавами. Наряд выгодно подчеркнул роскошнуюю фигуру Кароль. 

Автором откровенной фотосессии стала Алина Симоненко. Съемки проходили в Лос-Анджелесе, США.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tinakarol #тинакароль Ph @spromojna

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Поклонники Кароль осыпали ее множеством комплиментов в комментариях под публикацией.

Читай также: “А что с волосами?“: В Сети раскритиковали новый образ Тины Кароль

“Тина, по-моему вы слишком красива!“, “Королева на пляже“, “А взгляд то какой. Григорьевна - ты сводишь с ума. Что же будет дальше???)“, “Этот взгляд , таю...“, “Тинка,ты сводишь с ума всех,знала?“, “Такой игривый взгляд, тигрица“, “Огонь невероятный. тушите меня“, “Я готов целовать песок, на котором ты сидела“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Тина Кароль продемонстрировала эффектный наряд в шоу канала “Украина“.

Поделись:
Теги: Тина Кароль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь