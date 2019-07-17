Тина Кароль взбудоражила Сеть новым пляжным фото

Певица Тина Кароль показала еще один кадр с пляжной фотосессии в Лос-Анджелесе.

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль обожает радовать поклонников пикантными кадрами в соцсети. В последнее время знаменитость часто публикует снимки из пляжных фотосессий.

Читай также: “Эстетика в чистом виде“: Тина Кароль восхитила Сеть новым пляжным фото

Так, на своей странице артистка опубликовала фото, на котором она в белоснежном наряде сидит на песке. Тина запечатлена в коротких шортах и топе с длинными рукавами. Наряд выгодно подчеркнул роскошнуюю фигуру Кароль.

Автором откровенной фотосессии стала Алина Симоненко. Съемки проходили в Лос-Анджелесе, США.

Поклонники Кароль осыпали ее множеством комплиментов в комментариях под публикацией.

Читай также: “А что с волосами?“: В Сети раскритиковали новый образ Тины Кароль

“Тина, по-моему вы слишком красива!“, “Королева на пляже“, “А взгляд то какой. Григорьевна - ты сводишь с ума. Что же будет дальше???)“, “Этот взгляд , таю...“, “Тинка,ты сводишь с ума всех,знала?“, “Такой игривый взгляд, тигрица“, “Огонь невероятный. тушите меня“, “Я готов целовать песок, на котором ты сидела“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Тина Кароль продемонстрировала эффектный наряд в шоу канала “Украина“.