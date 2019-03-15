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"Цвет моего лета": Ирина Шейк выставила фото в ярком белье

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Модель поделилась селфи в комплекте от модного бренда.

"Цвет моего лета": Ирина Шейк выставила фото в ярком белье
instagram.com/irinashayk

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Бывшая гражданская жена голливудского актера и режиссера Брэдли Купера, супермодель Ирина Шейк продемонстрировала фигуру в нижнем белье. В Инстаграм Ирина выставила фото в комплекте цвета морской волны бельевого бренда Intimissimi. Звезда позирует напротив зеркала - рядом с цветущей белой орхидеей.

Вот мой любимый новый летний цвет 😎, - подписала фото Ирина.

Снимок получился очень нежным и набрал множество восторженных комментариев - в частности подписчики Ирины опубликовали эмодзи “сердечки“ - в тон ее белья. 

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К слову, ранее Ирина уже делилась фото в белье бренда Intimissimi - супермодель позировала в в черном шелковом комплекте с кружевом.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер покорила Сеть голым снимком.

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Теги: Ирина Шейк, фото в белье
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Источник: ivona.bigmir.net

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