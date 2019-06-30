Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ирина Шейк в откровенном наряде поддержала марш ЛГБТ

Комментариев: 0
Модель поучаствовала в нью-йоркском прайде.

Ирина Шейк в откровенном наряде поддержала марш ЛГБТ
Ирина Шейк в откровенном наряде поддержала марш ЛГБТ
instagram.com/irinashayk

Читай также: Инсайдер рассказал, какие отношения у Брэдли Купера с Леди Гагой после развода

Российская супермодель Ирина Шейк, которая недавно разошлась со своим гражданским мужем, актером и режиссером Бредли Купером, поддержала нью-йоркский прайд. В Инстаграм Ирина выставила фото с парада World Pride, который был посвящен пятидесятой годовщине Стоунволлських бунтов.

Ирина надела белую футболку с радужным флагом, подвязанную под грудью, и короткие джинсовые шорты. На фото модель запечатлена с друзьями из фешн-индустрии- креативным директором Burberry модельером Рикардо Тиши, своим агентом Али Кавусс, а также фотографами Луиджи мурены и Янго Хенце.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@riccardotisci17 🏳️‍🌈

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Who says I cant smile 😊 #Bproud #everybodyisfreetolove #nypride

Публикация от Riccardo Tisci (@riccardotisci17)

Читай также: Ирина Шейк вместе с мамой прогулялась по Нью-Йорку - фото

Стоит отметить, что 28 июня 1969 в Нью-Йорке начались массовые акции в поддержку ЛГБТ-сообщества в ответ на полицейские рейды в гей-барах - ежегодный прайд проводят в этих числах.

Ранее мы писали, кто из знаменитостей совершил каминг-аут.

Поделись:
Теги: Ирина Шейк, Риккардо Тиши, ЛГБТ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь