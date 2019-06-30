Модель поучаствовала в нью-йоркском прайде.

Ирина Шейк в откровенном наряде поддержала марш ЛГБТ instagram.com/irinashayk

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Российская супермодель Ирина Шейк, которая недавно разошлась со своим гражданским мужем, актером и режиссером Бредли Купером, поддержала нью-йоркский прайд. В Инстаграм Ирина выставила фото с парада World Pride, который был посвящен пятидесятой годовщине Стоунволлських бунтов.

Ирина надела белую футболку с радужным флагом, подвязанную под грудью, и короткие джинсовые шорты. На фото модель запечатлена с друзьями из фешн-индустрии- креативным директором Burberry модельером Рикардо Тиши, своим агентом Али Кавусс, а также фотографами Луиджи мурены и Янго Хенце.

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Стоит отметить, что 28 июня 1969 в Нью-Йорке начались массовые акции в поддержку ЛГБТ-сообщества в ответ на полицейские рейды в гей-барах - ежегодный прайд проводят в этих числах.

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