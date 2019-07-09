Юлия Санина очаровала Сеть видео с мужем и 4-летним сыном

Солистка "The Hardkiss" Юлия Санина поделилась роликом с празднования дня рождения мужа.

Солистка популярной украинской рок-группы “The Hardkiss“ Юлия Санина растрогала поклонников новой публикацией в соцсети.

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Во вторник, 9 июля, супруг певицы, креативный продюсер и гитарист “The Hardkiss“ Валерий Бебко отметил день рождения. В честь праздника Юлия опубликовала на своей странице в Instagram с именинником и 4-летним сыном Даней.

В ролике можно увидеть, как мальчик, сидя у звездного папы на руках, читает стихотворение.

“Самые главные слова. С Днем рождения @val_hardkiss“, - подписала трогательное видео Санина.

Поклонники артистов присоединились к поздравлениям и отметили, что маленький Даня очень похож на отца.

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“С днюшкой! Сынуля - папин ксерокс. Пока только без бороды“, “Класс))) Какое прекрасное поздравление! Просто прелесть! Юлечка, с именинником Вас!))“, “Даня такой няшечка))) Что может быть лучше искреннего детского поздравления)“, “Это же ми-ми-ми. Божеее, и в правду самый лучший подарок, “Зайчик Вал, з Днем народження“, - написали в комментариях.

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